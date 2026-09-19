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Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:46 Son Güncelleme: 19.09.2026 16:11

Şanlıurfa’da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki grup arasında borç meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Baki Yıldırım (38) hayatını kaybetti, Ahmet Ö. (58) yaralandı.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, saat 14.00 sıralarında Suruç ilçesinin kırsal Yaylatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında borç meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Baki Yıldırım ile Ahmet Ö. silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ahmet Ö. ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yıldırım'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA #SURUÇ

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Şanlıurfa’da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
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