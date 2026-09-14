Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı!

Mahalle korku dolu anların yaşanmasına neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.