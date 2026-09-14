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Giriş Tarihi: 14.09.2026 17:59

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı!

Şanlıurfa'da, iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, taraflar silahla birbirine ateş açarken, mermilerin hedefi olan 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı!
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Olay akşam saatlerinde, Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Mahalle korku dolu anların yaşanmasına neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından sokakta güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı!
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