Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.7.2023 22:53 Son Güncelleme: 28.7.2023 23:32

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk-Seyrantepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı
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