Şanlıurfa’da soba yangını: 3 kişi yaralandı

Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Kabahaydar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailenin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yangında yaralandığı belirlenen Hamza S (38) Ahmet S.,(8) ve Abdulaziz S.'yi (11) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Ahmet S. ile Abdulaziz S 'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.