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Giriş Tarihi: 7.2.2022 23:35 Son Güncelleme: 7.2.2022 23:53

Şanlıurfa'da soba yangını: 3 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da soba yangını: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Kabahaydar kırsal mahallesinde bir evde çıkan yangında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Kabahaydar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailenin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yangında yaralandığı belirlenen Hamza S (38) Ahmet S.,(8) ve Abdulaziz S.'yi (11) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Ahmet S. ile Abdulaziz S 'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da soba yangını: 3 kişi yaralandı
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