Canına kıydı sanılıyordu cinayet çıktı! Cani eş her şeyi itiraf etti: Meğer Emine’yi nefessiz bırakıp…

Olay, öğle saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, Emine Kurt'a ulaşamayınca giriş kattaki evine gitti. Kapının açılmaması üzerine pencerenin dışından içeri bakan yakınları, Kurt'u demir korkuluklarda hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
KOCASI GÖZALTINDA SUÇUN İTİRAF ETTİ
Evde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda kan izlerine rastladı. Olayla ilgili gözaltına alınan eşi M K'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle uzun süredir işsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinde olay günü çocukları evden çıkardıktan sonra eşiyle konuştuğunu belirten Mehmet Kurt, tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayarak eşinin boğazını sıktığını ve Emine Kurt'un bir süre sonra nefes almadığını fark ettiğini anlattı. Paniklediğini ifade eden şüpheli, daha sonra cesedi sürükleyerek pencerenin demir korkuluklarına ip geçirip olaya intihar süsü verdiğini söyledi.
"ÖFKEME KAPILARAK BOĞAZINA SARILDIM"
M K'nın ifadesinde, "Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu. Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi.
ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Emine Kurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli M K'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Yaşanan olayın ardından 4 çocuk devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.