Canına kıydı sanılıyordu cinayet çıktı! Cani eş her şeyi itiraf etti: Meğer Emine’yi nefessiz bırakıp…

KOCASI GÖZALTINDA SUÇUN İTİRAF ETTİ

Evde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda kan izlerine rastladı. Olayla ilgili gözaltına alınan eşi M K'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle uzun süredir işsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinde olay günü çocukları evden çıkardıktan sonra eşiyle konuştuğunu belirten Mehmet Kurt, tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayarak eşinin boğazını sıktığını ve Emine Kurt'un bir süre sonra nefes almadığını fark ettiğini anlattı. Paniklediğini ifade eden şüpheli, daha sonra cesedi sürükleyerek pencerenin demir korkuluklarına ip geçirip olaya intihar süsü verdiğini söyledi.