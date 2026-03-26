Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da sokak ortasında dehşet! Önce genç kadına kurşun yağdırdı, sonra canına kıydı
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:05 Son Güncelleme: 26.03.2026 15:16

Şanlıurfa’da gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda, Ali Badıllı sevgilisiyle tartıştığı sırada araya giren Semra Mutlukaya’yı ağır yaraladıktan sonra canına kıydı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Badıllı hayatını kaybederken, Mutlukaya’nın hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Badıllı (45) ile Semra Mutlukaya (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Badıllı, üzerinde bulunan tabancayla Mutlukaya'ya ateş açtı.

GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mutlukaya kanlar içinde yere yığılırken, Badıllı aynı silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

O KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Tartıştığı sevgilisini vuracakken araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından intihar etti! | Video

KADIN AĞIR YARALI, SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Badıllı hayatını kaybetti, Semra Mutlukaya'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARTIŞMANIN ORTASINDA KALDI, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylara göre, Ali Badıllı'nın uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı Mine Ö. ile buluştuğu, tartışmanın bu görüşme sırasında çıktığı öğrenildi. Badıllı'nın hedefinin Mine Ö. olduğu, ancak araya giren arkadaşı Semra Mutlukaya'nın başından vurularak ağır yaraladığı belirlendi. Olay sonrası Mine Ö.'nün kaçtığı ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

