Şanlıurfa’da sokak ortasında dehşet! Önce genç kadına kurşun yağdırdı, sonra canına kıydı

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Badıllı (45) ile Semra Mutlukaya (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Badıllı, üzerinde bulunan tabancayla Mutlukaya'ya ateş açtı.
GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mutlukaya kanlar içinde yere yığılırken, Badıllı aynı silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
O KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
TARTIŞMANIN ORTASINDA KALDI, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylara göre, Ali Badıllı'nın uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı Mine Ö. ile buluştuğu, tartışmanın bu görüşme sırasında çıktığı öğrenildi. Badıllı'nın hedefinin Mine Ö. olduğu, ancak araya giren arkadaşı Semra Mutlukaya'nın başından vurularak ağır yaraladığı belirlendi. Olay sonrası Mine Ö.'nün kaçtığı ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.