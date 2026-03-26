Şanlıurfa’da sokak ortasında dehşet! Önce genç kadına kurşun yağdırdı, sonra canına kıydı

TARTIŞMANIN ORTASINDA KALDI, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylara göre, Ali Badıllı'nın uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı Mine Ö. ile buluştuğu, tartışmanın bu görüşme sırasında çıktığı öğrenildi. Badıllı'nın hedefinin Mine Ö. olduğu, ancak araya giren arkadaşı Semra Mutlukaya'nın başından vurularak ağır yaraladığı belirlendi. Olay sonrası Mine Ö.'nün kaçtığı ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.