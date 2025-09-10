Şanlıurfa’da sulama kanalında can pazarı 1 kişi boğularak hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen 1 kişi bilinmeyen bir nedenle kanala düştü. Onu kurtarmaya çalışan 2 kişi de akıntıya kapıldı Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra, polis, itfaiye, AFAD ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışması sonucu, akıntıya kapılarak kaybolan üçüncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.