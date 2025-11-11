Şanlıurfa’da sünnet düğününe silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi Kadir Evliyaoğlu Sokağı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde yapılan sünnet düğününde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu salonda bulunan 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran 16 yaşında genç kız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin dürümünün ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.