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Giriş Tarihi: 12.07.2026 12:26

Şanlıurfa'da şüpheli ölüm: 5 çocuk annesi evde ölü bulundu!

Şanlıurfa'da 5 katlı apartmandan yayılan ağır koku üzerine girilen dairede, 5 çocuk annesi Suriye uyruklu Refah Kadour ölü bulund. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da şüpheli ölüm: 5 çocuk annesi evde ölü bulundu!
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Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanda yayılan ağır koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


Refah Kadour

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, apartmanın en üst katında tek başına yaşayan yabancı uyruklu Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı 5 çocuk annesi Kadour'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da şüpheli ölüm: 5 çocuk annesi evde ölü bulundu!
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