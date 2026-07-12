Şanlıurfa’da şüpheli ölüm: 5 çocuk annesi evde ölü bulundu!

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı 5 çocuk annesi Kadour'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör