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Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:10

Şanlıurfa’da şüpheli ölüm! Komşuların ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adam evinde silahla vurularak katledildi!

Şanlıurfa’nın Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak’ta meydana gelen olay yürekleri burktu. Mahalleli, silah sesi duyduklarını ve ardından bir kişinin sokaktan koşarak uzaklaştığını belirterek ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Mehmet Doğan’ı evinde silahla vurulmuş halde ölü buldu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da şüpheli ölüm! Komşuların ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adam evinde silahla vurularak katledildi!
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Olay, Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, silah sesi duyduklarını ve ardından bir kişinin sokaktan koşarak uzaklaştığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM EVİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, silah seslerinin geldiği belirtilen eve girdiklerinde Mehmet Doğan'ı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, Mehmet Doğan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da şüpheli ölüm! Komşuların ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adam evinde silahla vurularak katledildi!
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