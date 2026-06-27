Şanlıurfa’da şüpheli ölüm! Komşuların ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adam evinde silahla vurularak katledildi!

YAŞLI ADAM EVİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, silah seslerinin geldiği belirtilen eve girdiklerinde Mehmet Doğan'ı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, Mehmet Doğan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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