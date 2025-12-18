Şanlıurfa’da tarihi geçmiş 8 bin şişe meşrubat ele geçirildi

Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadıkendi Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş bozuk halde bekletilen 8 bin şişe meşrubat ele geçirdi. Gıda ürünleri ticareti yapan bir işletmenin deposunda gerçekleştirilen denetimlerde, uzun süre güneş altında beklemesi sonucu etiketlerinin solduğu ve şişelerin şişerek patladığı, son tüketim tarihinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş 1 buçuk litrelik 8 bin şişe meşrubat içeceği tespit edildi.

Tutanakla el konulan meşrubatlar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürülürken, işletme yetkilileri hakkında ise yasal işlem yapıldı. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.