Şanlıurfa’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 3 yaralı

Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Kavgada Yusuf Y., Hüseyin Y., Ömer K. ve Caziye G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla, bazıları ise sivil araçlarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Yıldız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!