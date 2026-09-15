Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: Hesaplarından 1,5 milyar TL çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'tefecilik' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen operasyon kapsamında şüphelilerin, yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları, vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri belirlendi. Şüphelilerin, yüksek faiz karşılığında verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlara çek ve senet imzalattıkları, bu yöntemle mağdurlar üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

HESAPLARINDA 1,5 MİLYAR TL HAREKETLİLİK

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunduğu ortaya çıkarıldı. Adreslerde ve yürütülen çalışmalarda, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çeşitli miktarlarda çek, senet ve tapu senetleri, çok sayıda dijital materyal, doküman ve silah ele geçirildi.