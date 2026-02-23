Şanlıurfa’da TIR sürücüsü yanarak hayatın kaybetti

Olay, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin istikametinden Gaziantep yönüne gitmekte olan Bayram İpek(46)'in kullandığı TIR, aynı yönde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yan yatarken, üzerindeki saman balyalarıyla birlikte kısa sürede alev aldı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri TIR'da sıkışan sürücü Bayram İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, Bayram İpek'in cenazesi TIR'dan çıkartıldı. Bayram İpek'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.