Şanlıurfa’da feci kaza: TIR’ın çarptığı Sedat Karhan hayatını kaybetti!

Viranşehir-Şanlıurfa yolu üzeri Kırlık mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Karhan'a (34) araç çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipleri yaptıkları incelmede Karhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden yaya otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaçan sürücü için çalışma başlatan Jandarma ekipleri çarpan aracın tır olduğu tespit ediliyor. Tır sürücüsü M.Ö. (46) Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakalandı.