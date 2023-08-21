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Giriş Tarihi: 21.8.2023 22:29 Son Güncelleme: 21.8.2023 22:46

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa -Birecik karayolunun Arat dağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa -Birecik karayolunun Arat dağı mevkiinde henüz sürücüsü belli olmayan ticari araç seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada Saliha Başak hayatını kaybederken Halide Gündüz (35), Fethi Gündüz (62),Abdullah Başak (65) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerind olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Birecik devlet hastanesine kaldırıldı. Saliha Başak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
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