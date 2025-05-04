Şanlıurfa’da traktör devrildi: Genç kız hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Kırağlı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emine Sezer Ayalp'in kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktör Kırağlı Mahallesi'nde geri geri gittiği esnada devrildi. Genç kızın traktörün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Emine Sezer Ayalp'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Emine Sezer Ayalp burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayalp'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.