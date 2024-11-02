Şanlıurfa’da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Bozova ilçesi kırsal Baltaş mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mahmut Demirer'in idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Tarlada bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapıkları kontrolde Mahmut Demirer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerin incelmesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.