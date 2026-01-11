Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde tüp patlaması ve sonrasında çıkan yangın sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli ailenin evinde tüp patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2'si ağır 4 kişi ise Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre, ısınma amaçlı kullanılan tüp patlaması sonucu çıktığı belirtildi.