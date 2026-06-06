Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 576 gözaltı

Şanlıurfa Valiliği'nden alınan bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma Narkotik birimlerinin koordinasyonunda, diğer kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle yıl başından bu yana 124 planlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda tutuklanan şüphelilerden 497'sinin halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ve Jandarma ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Buna göre; 128 bin 568 gram skunk, 49 bin 102 gram esrar, 40 bin 896 adet captagon, 24 bin 635 gram metamfetamin, 7 bin 972 adet sentetik ecza, 4 bin 282 gram bonzai, 3 bin 428 kök hint keneviri ve 3 bin 151 gram eroin yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

Vali Hasan Şıldak, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, gençleri hedef alan suç şebekelerine karşı operasyonların devam edeceğini ifade etti. Şıldak, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını da tebrik etti. Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların yıl boyunca artarak süreceği bildirildi.