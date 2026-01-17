Şanlıurfa’da yasadışı bahse siber polis darbesi

Şanlıurfa'da yasadışı bahis siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 18 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden, mahkemece 18'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.