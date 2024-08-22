Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Dergili Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde çalışan Nuh Kartal'ı (50), eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tabancayla vurdu. Ardından da eşi Gülizar Çolak'a (59) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gafari Çolak, jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili sürüyor.