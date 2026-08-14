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Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:21

Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti! Aracının önünü kesip öldüresiye darp ettiler: Meğer yavaş gitti diye...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda yavaş gittiği gerekçesiyle bir sürücü dehşeti yaşadı. Otomobilinin önü kesilen talihsiz adam 3 kişi tarafından öldüresiye darp ettiğini iddia etti. Burnu kırılırken başına 8 dikiş atılan sürücü yaşadığı kabusu böyle anlattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti! Aracının önünü kesip öldüresiye darp ettiler: Meğer yavaş gitti diye...
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Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Karakaş, arkasından gelen otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ

Trafikte çocukların yola çıkabileceği gerekçesiyle yavaş ilerlediğini belirten Karakaş, önünü kesen 3 kişinin araçtan inerek kendisini darp ettiğini öne sürdü. Karakaş, saldırı sırasında yaralandı. Burnu kırılan ve başına 8 dikiş atılan Karakaş, tedavisinin ardından kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.



"ÖNÜMÜ KESTİLER, 3 KİŞİ ARAÇTAN İNİP BENİ DARP ETTİ"

Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukların yola çıkabileceği endişesiyle aracını saatte 50-60 kilometre hızla kullandığını söyledi. Karakaş, "Park kenarındaki yolda çocuklar var diye 50-60 kilometre hızla ilerliyordum. Çocuklar zaman zaman yola koşuyor, ben de ona göre yavaş gidiyordum. Arkamdan dikiz aynasına baktım, arkadan gelen de yoktu. Bir anda ara sokaktan bir otomobil çıktı ve arkama yanaştı. Selektör yaptığı sırada kendimi sağa vermeye çalıştım. Bir anda sağıma geldi ve önümü kestiler. Ani fren yaptım. Daha sonra yanıma gelip hakaretler savurdular. Tam kapıyı kilitleyecekken 3 kişi araçtan inip beni darp etti. Ellerinden kaçıp bir markete sığındım ve o şekilde kurtuldum" ifadelerini kullandı.

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"TRAFİKTE YAVAŞ GİTTİ DİYE BİR İNSANI DARP ETMEK KABUL EDİLEMEZ"

Karakaş'ın yakını Yusuf Kılıç da olaya tepki gösterdi. Kılıç, trafikte yavaş ilerlediği gerekçesiyle bir kişinin 3 kişi tarafından darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Böyle bir vahşilik olamaz. Trafikte yavaş gidiyor diye bir insanı araçtan indirip 3 kişinin darp etmesi kabul edilemez. Başına 8 dikiş atılmış, burnu kırılmış ve omzunda da sakatlık oluşmuş. Kimsenin bir insanı bu şekilde mağdur etmeye hakkı yok" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #EYYÜBİYE

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Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti! Aracının önünü kesip öldüresiye darp ettiler: Meğer yavaş gitti diye...
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