Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti! Aracının önünü kesip öldüresiye darp ettiler: Meğer yavaş gitti diye...





"ÖNÜMÜ KESTİLER, 3 KİŞİ ARAÇTAN İNİP BENİ DARP ETTİ"



Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukların yola çıkabileceği endişesiyle aracını saatte 50-60 kilometre hızla kullandığını söyledi. Karakaş, "Park kenarındaki yolda çocuklar var diye 50-60 kilometre hızla ilerliyordum. Çocuklar zaman zaman yola koşuyor, ben de ona göre yavaş gidiyordum. Arkamdan dikiz aynasına baktım, arkadan gelen de yoktu. Bir anda ara sokaktan bir otomobil çıktı ve arkama yanaştı. Selektör yaptığı sırada kendimi sağa vermeye çalıştım. Bir anda sağıma geldi ve önümü kestiler. Ani fren yaptım. Daha sonra yanıma gelip hakaretler savurdular. Tam kapıyı kilitleyecekken 3 kişi araçtan inip beni darp etti. Ellerinden kaçıp bir markete sığındım ve o şekilde kurtuldum" ifadelerini kullandı.