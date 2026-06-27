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Giriş Tarihi: 27.06.2026 16:11

Şanlıurfa’da zincirleme felaket! Tırın karıştığı kazada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!

Şanlıurfa-Suruç yolunda meydana gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi. Tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme felakette yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da zincirleme felaket! Tırın karıştığı kazada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!
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Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #SURUÇ #ZİNCİRLEME KAZA

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Şanlıurfa’da zincirleme felaket! Tırın karıştığı kazada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!
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