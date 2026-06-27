Şanlıurfa’da zincirleme felaket! Tırın karıştığı kazada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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