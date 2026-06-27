Şanlıurfa’da zincirleme felaket! Tırın karıştığı kazada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!

Şanlıurfa-Suruç yolunda meydana gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi. Tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme felakette yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…
Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.