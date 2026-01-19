Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü
Giriş Tarihi: 19.01.2026 13:44

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Viranşehir–Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle araçların karıştığı zincirleme kazada Ömer Almas ve Mehmet Ali Eşin olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

