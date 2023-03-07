Şanlıurfa’daki aşiret kavgasına 21 tutuklama

Olay, 1 Mart'ta Akçakale'ye bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Ubadi aşiretlerinin mensupları arasında, gençlerin omuz atma tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede diğer aşiret üyelerinin de katılmasıyla büyüyen kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı.