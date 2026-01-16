Şanlıurfa’dan Düzce’ye göçmen kaçakçılığı: Kamyon kasasından 14 Afgan göçmen çıktı!

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, risk analizi çalışmaları sonucu iki kamyon takibe alındı. Şanlıurfa ilinden Düzce'ye düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen kamyonlar, Düzce'de otoyol üzerindeki tesislerde durduruldu.

KAMYON KASASINDAN 14 GÖÇMEN ÇIKTI

Yapılan kontrollerde kamyonun kasa kısmında 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere muhafaza altına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olarak araç sürücüleri Fethi K., Yılmaz A. ve Hüseyin Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.