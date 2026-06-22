Şanlıurfalı depremzede kadınlar “iyilikle pişen hayatlar” atölyesinde buluştu! Mehmet şeften eğitim aldılar

"UNUTMAYALIM, HERKES GİDER KIZILAY KALIR"

Şef Mehmet Yalçınkaya ise şöyle konuştu: "Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben de bir Kızılay gönüllüsüyüm, aracımda her zaman Kızılay yeleğim bulunur. Çünkü Kızılay, zor zamanlarda insanların yanında olan, köklü ve çok kıymetli bir kurum. Geçmişten bugüne üstlendiği sorumlulukla hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Bu nedenle Kızılay'ın yürüttüğü bu anlamlı projede gönüllü olarak yer almak benim için ayrı bir değer taşıyor. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten, birlikte üretmekten ve deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her zaman söylediğim gibi, şunu unutmayalım: Herkes gider, Kızılay kalır." Program sonunda katılımcılar, şeflerin elinden sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirirken Şef Yalçınkaya'nın Babalar Günü'nü birlikte kutladı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör