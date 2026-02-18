Şanlıurfalı Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ömer Esmeroğlu, görev yaptığı Tokat'ta kaldığı evinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, Ömer Esmeroğlu'ndan haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine eve gidildi. Eve giren arkadaşları acı manzara ile karşılaştı. Yapılan kontrollerde Ömer Esmeroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzman Çavuş Ömer Esmeroğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kıldırıldı Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'ilçesine getirilecek.Uzman Çavuş Ömer Esmeroğlu'nun cenazesinin, yapılacak resmi işlemlerin ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

