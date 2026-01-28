ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango 28 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu çekilişi, 28 Ocak Çarşamba akşamı yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen çekiliş, bu kez de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş heyecanı, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından 28 Ocak Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar kamuoyuyla paylaşılacak.
28 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU
28 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.