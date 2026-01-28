ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango 28 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu çekilişi, 28 Ocak Çarşamba akşamı yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen çekiliş, bu kez de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş heyecanı, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından 28 Ocak Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar kamuoyuyla paylaşılacak.