ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 23 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Şans Topu çekilişi, 28 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek ve büyük heyecanla takip edilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenen çekiliş, noter denetiminde yapılacak ve MPİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından 28 Aralık Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar da meraklılarıyla buluşacak.
28 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
28 Aralık 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.