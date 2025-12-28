ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 23 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Şans Topu çekilişi, 28 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek ve büyük heyecanla takip edilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenen çekiliş, noter denetiminde yapılacak ve MPİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından 28 Aralık Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar da meraklılarıyla buluşacak.