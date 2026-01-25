ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 25 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu çekilişi, 25 Ocak 2026 Pazar akşamı yapılması beklenen çekilişler arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen bu çekilişin, her zamanki gibi noter huzurunda gerçekleştirilmesi ve MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması planlanıyor.