ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 25 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu çekilişi, 25 Ocak 2026 Pazar akşamı yapılması beklenen çekilişler arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen bu çekilişin, her zamanki gibi noter huzurunda gerçekleştirilmesi ve MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması planlanıyor.
25 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
25 Ocak 2026 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.