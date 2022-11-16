Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım 2022 Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için şans oyunu sevenler bekleyişe geçti. Haftanın ilk Şans Topu çekilişi 16 Kasım 2022 çarşamba günü yapılacak. Vatandaşlar, Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango canlı ile Şans Topu bilet sorgulama ekranı
ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şans Topu çekiliş sonuçları 20.00'da açıklanacak. 2.311.942 TL'lik ikramiye için az bir süre kaldı.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.