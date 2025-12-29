Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! Milli Piyango 28 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:22

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! Milli Piyango 28 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, bu hafta da büyük ilgiyle takip edilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerden biri, 28 Aralık Pazar akşamı yapılacak. Noter denetiminde gerçekleşecek çekiliş, MPİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından 28 Aralık Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar haberin devamında...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! Milli Piyango 28 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
  • ABONE OL

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Şans Topu çekilişi, 28 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek ve büyük heyecanla takip edilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenen çekiliş, noter denetiminde yapılacak ve MPİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından 28 Aralık Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar da meraklılarıyla buluşacak.

28 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
28 Aralık 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu.

28 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 28 Aralık Pazar sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildi.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

3 12 14 15 33 14

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! Milli Piyango 28 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz