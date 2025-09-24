Şans Topu sonuçları 24 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanıyor gibi sorular şans oyunu severlerin gündeminde. Milli Piyango çekiliş sonuçları canlı olarak takip edilebildiği gibi çekiliş sonrası sistem üzerinde de sorgulanabiliyor. İşte, 24 Eylül 2025 Şans Topu çekilişine dair merak edilenler:
Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan Şans Topu sonuçları 24 Eylül 2025 tarihli çarşamba günü çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli.
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.