ŞANS TOPU SONUÇLARI 27 AĞUSTOS 2025: MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi gündemdeki yerini aldı. 27 Ağustos 2025 tarihli çekiliş noter ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiyenin 1.136.162 TL olarak belirlendiği çekilişte kazandıran numaralar sorgulanıyor. İşte 27 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
27 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!
Tek kolon ücreti 10 TL!
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.