Şans Topu sonuçları 5 Kasım 2025: Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

5 Kasım 2025 Şans Topu sonuçları için hyecan dorukta. Çekiliş sonrası kazanan numaralar ve büyük ikramiye tutarı resmi olarak paylaşıldı. 1.136.162 TL değerindeki ikramiyenin sahibinin kim olduğu araştırılırken, sonuçlar www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanıyor. İşte Şans Topu sonuç ekranı bağlantısı…
Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.
İşte 5 Kasım 2025 Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.