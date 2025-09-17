ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu gibi Çarşamba ve Pazar akşamları oyun severlerle buluşuyor. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde katılımcılar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla biletlerini kolayca sorgulayabiliyor. Çekiliş anında belirlenen şanslı numaralar, canlı yayın eşliğinde açıklanarak büyük ödül sahibini belirleyecek. Merakla beklenen Şans Topu için heyecan giderek artıyor. İşte detaylar…
17 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
17 Eylül 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.