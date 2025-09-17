ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu gibi Çarşamba ve Pazar akşamları oyun severlerle buluşuyor. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde katılımcılar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla biletlerini kolayca sorgulayabiliyor. Çekiliş anında belirlenen şanslı numaralar, canlı yayın eşliğinde açıklanarak büyük ödül sahibini belirleyecek. Merakla beklenen Şans Topu için heyecan giderek artıyor. İşte detaylar…