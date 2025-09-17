Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.9.2025 17:03

Şans oyunu severlerin merakla takip ettiği Şans Topu çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenecek. 17 Eylül Çarşamba akşamı yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi’nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası 17 Eylül Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralara dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alacak. İşte ayrıntılar…

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu gibi Çarşamba ve Pazar akşamları oyun severlerle buluşuyor. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde katılımcılar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla biletlerini kolayca sorgulayabiliyor. Çekiliş anında belirlenen şanslı numaralar, canlı yayın eşliğinde açıklanarak büyük ödül sahibini belirleyecek. Merakla beklenen Şans Topu için heyecan giderek artıyor. İşte detaylar…

17 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
17 Eylül 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

17 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 17 Eylül Çarşamba sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

