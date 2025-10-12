ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 12 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu çekilişi bu akşam da canlı yayınla MPİ TV'de ekranlara geliyor. Çarşamba ve Pazar akşamları düzenlenen çekiliş, 12 Ekim'de noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Büyük ödülün sahibini bulup bulmadığı merak konusu olurken, kazandıran numaraların nereden öğrenileceği araştırılıyor. Peki, 12 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Şans Topu 12 Ekim sonuçları MPİ canlı ekranından belli oluyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
Şans Topu oyununda;
· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;
· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;
· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;
· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;
Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;
· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;
· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;
· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
