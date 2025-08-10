ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Aağustos 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi, her hafta Çarşamba ve Pazar akşamları düzenli olarak yapılıyor ve oyun severler sonuçları büyük bir merakla bekliyor. 10 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleşecek çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden bilet sorgulama işlemlerini kolayca yapabiliyor. Çekilişte belirlenecek kazanan numaralar, canlı yayında açıklanarak büyük ikramiyenin kime gideceği belli olacak. Şans Topu'nda şansını denemek isteyenler için heyecan dolu geri sayım sürüyor. İşte ayrıntılar…