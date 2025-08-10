ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 10 Aağustos 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi, her hafta Çarşamba ve Pazar akşamları düzenli olarak yapılıyor ve oyun severler sonuçları büyük bir merakla bekliyor. 10 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleşecek çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden bilet sorgulama işlemlerini kolayca yapabiliyor. Çekilişte belirlenecek kazanan numaralar, canlı yayında açıklanarak büyük ikramiyenin kime gideceği belli olacak. Şans Topu'nda şansını denemek isteyenler için heyecan dolu geri sayım sürüyor. İşte ayrıntılar…
10 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Şans Topu sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
10 Ağustos 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.