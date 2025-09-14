ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 14 Eylül 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri düzenli olarak yapılıyor ve oyun severler büyük bir merakla sonuçları takip ediyor. 14 Eylül 2025 Pazar akşamı gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde, katılımcılar Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini pratik şekilde sorgulayabiliyor. Çekiliş sırasında belirlenecek numaralar, canlı yayında duyurularak büyük ödülün sahibini ortaya çıkaracak. Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. İşte ayrıntılar...