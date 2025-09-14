Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 14 Eylül 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.9.2025 17:08

Şans oyunları tutkunlarının heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. 14 Eylül Pazar akşamı yapılacak çekiliş, Milli Piyango İdaresi’nin resmi YouTube kanalında canlı yayınla izleyicilere aktarılacak. Çekilişin ardından 14 Eylül Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar haberimizin devamında yer alacak. İşte detaylar.

Şans Topu çekilişi, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri düzenli olarak yapılıyor ve oyun severler büyük bir merakla sonuçları takip ediyor. 14 Eylül 2025 Pazar akşamı gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde, katılımcılar Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini pratik şekilde sorgulayabiliyor. Çekiliş sırasında belirlenecek numaralar, canlı yayında duyurularak büyük ödülün sahibini ortaya çıkaracak. Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. İşte ayrıntılar...

14 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
14 Eylül 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

14 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 14 Eylül Pazat sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

