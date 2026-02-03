Şantiye hırsızlarına dev operasyon! 4 ilde 66 adrese baskın: 18 tutuklama

İstanbul genelinde inşaat şantiyelerinde meydana gelen bakır kablo hırsızlığı olayları üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin 28 ayrı iş yerinden hırsızlık olayını organize şekilde gerçekleştirdiği tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

30 Ocak 2026 tarihinde düğmeye basan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; İstanbul'da 57, Ankara'da 1, Bursa'da 7 ve Kırıkkale'de 1 olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 18'E ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyası kapsamında daha önce, 15 Ekim 2025'te Beşiktaş'ta suçüstü yakalanarak tutuklanan 9 kişiyle birlikte, dosyadaki toplam tutuklu sayısı 18 oldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.