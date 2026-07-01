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Giriş Tarihi: 1.07.2026 15:09

Şantiye molası acıyla bitti: Denize giren işçiden kahreden haber

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde çalıştığı şantiyenin önündeki sahilde serinlemek için denize giren 33 yaşındaki Hüseyin Karaduman’dan gelen acı haber, arama çalışmalarının ardından ortaya çıktı. Karaduman’ın cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkarıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şantiye molası acıyla bitti: Denize giren işçiden kahreden haber
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Olay, dün Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan 33 yaşındaki Hüseyin Karaduman, mesai sırasında şantiyenin önündeki sahilde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Karaduman'ın suda gözden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Karaduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Şantiye molası acıyla bitti: Denize giren işçiden kahreden haber
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