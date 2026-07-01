Şantiye molası acıyla bitti: Denize giren işçiden kahreden haber

Olay, dün Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan 33 yaşındaki Hüseyin Karaduman, mesai sırasında şantiyenin önündeki sahilde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Karaduman'ın suda gözden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Karaduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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