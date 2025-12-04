Şantiye müdürü 18 gündür göçük altında

Olay, 17 Kasım'da ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında heyelan önleme bölgesinde çalışma yapıldığı sırada göçük oluştu. Göçük sırasında bölgede kontrol yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı.

Bölgede Sabri Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE olmak üzere toplamda 39 personel ile 18 gündür devam ediyor. Kadavra köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmaların henüz bir sonuca ulaşılamadı. Çalışmalar toprak kaymalarına karşı titizlikle yürütülüyor.