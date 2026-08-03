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Giriş Tarihi: 3.08.2026 14:47

Şantiye şefi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir şantiyede meydana gelen iş kazasında, elektrik akımına kapılan şantiye şefi yaşamını yitirdi.

Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Şantiye şefi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Olay, Siverek ilçesine bağlı Beyali Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Şantiye şefi olarak görev yapan 55 yaşındaki Mustafa Demirkan, elektrik panosunda çalışma yaptığı sırada kablolara temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Demirkan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mustafa Demirkan, hayatını kaybetti. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için adli tahkikat başlatıldı.

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Şantiye şefi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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