Şantiye şefi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, Siverek ilçesine bağlı Beyali Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Şantiye şefi olarak görev yapan 55 yaşındaki Mustafa Demirkan, elektrik panosunda çalışma yaptığı sırada kablolara temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Demirkan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mustafa Demirkan, hayatını kaybetti. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için adli tahkikat başlatıldı.

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