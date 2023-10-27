Sapadere Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Antalya Sapadere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Antalya'nın gözde turistik yerlerinden Sapadere Kanyonu'nun konumu, bazıları tarafından merak edilir. Sapadere Çayı'nın yanındaki bu alan, şelalesi, doğal havuzu, yürüyüş yolları ile kesinlikle ziyaret edilmeye değer bir yerdir. Kanyona adını veren Sapadere Köyü'nde de yapılabilecek aktiviteler vardır. Bundan dolayı, Antalya Sapadere Kanyonu, nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu gitmeden önce araştırılmalıdır.

Sapadere Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı olan Sapadere Köyü'ndeki bu kanyon, 600 metre uzunluğa ve 400 m yüksekliğe sahiptir. Doğal güzellikleri ile ünlü Sapadere Köyü'ne gitmek için ilk olarak Antalya'ya varılması gerekir. Bunun için şahsi araç, uçak veya otobüs hatlarından biri kullanılabilir. İstanbul'dan Sapadere Kanyonu'na gitmek için O-4, Ankara'dan ise Kırıkkale-Konya karayolu kullanılmalıdır. İzmir'den ulaşmak isteyenler de E87 üzerinden yola çıkmalıdır. Sapadere Kanyonu, Alanya'ya 40 kilometre, Antalya il merkezine ise 175 kilometrelik bir mesafede bulunur. Sapadere Köyü'ne gitmek için Gazipaşa karayolundan ilerlemeli ve tabelalar takip edilmelidir. Sapadere tabelasının bulunduğu noktadan 20 km daha ilerledikten sonra 2 km'lik toprak yoldan geçilmelidir. Araçlar, yolun sonunda bulunan otoparka bırakılabilir. Herhangi bir toplu taşıma aracı gitmediği için özel araçla veya turla birlikte gidilebilir.

Antalya Sapadere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Karstik aşınım sonucu oluşan Sapadere Kanyonu, kireçtaşlarının kimyasal süreçlerden geçmesi sonucu aşınma yoluya meydana gelmiştir. Kaynağı Toroslar olan suyu, oldukça soğuk, berrak ve tertemizdir. Coşkun akan şelalesi, ziyaretçiler için seyir zevki sunan bir manzara oluşturur. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalan turistler, şelalenin döküldüğü alanda oluşan doğal havuzda (dev kazanı) yüzerek serinler. Kanyonun girişinde bulunan birden fazla mekan sayesinde yemek gibi temel ihtiyaçları karşılamak mümkündür. Güncel olarak belirlenen rakamlara göre Sapadere Kanyonu'na giriş ücreti kişi başı 25 TL'dir. Müze ve milli parklara ücretsiz giriş yapma imkanı sunan Müzekart ise Sapadere Kanyonu için geçerli değildir.