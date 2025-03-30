Haberler Yaşam Haberleri Sapanca Gölü'ndeki kano faciasında Kaan Ege Baran hayatını kaybetti: Eğitmen hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 30.3.2025 15:41 Son Güncelleme: 30.3.2025 15:47

Sapanca Gölü'ndeki kano faciasında Kaan Ege Baran hayatını kaybetti: Eğitmen hakkında çarpıcı gelişme!

Sakarya’daki Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken 15 yaşındaki Kaan Ege Baran, çıkan kum fırtınasında suya düşerek hayatını kaybetti. Baran, gözyaşları ile toprağa verilirken 7 sporcuyla birlikte göle açılan eğitmen S.K için harekete geçildi. İşte detaylar…

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Sapanca Gölü’ndeki kano faciasında Kaan Ege Baran hayatını kaybetti: Eğitmen hakkında çarpıcı gelişme!

Sapanca Gölü'nde 28 Mart günü akşamı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı.

7 SPORCU VE 1 EĞİTMEN SUYA DÜŞTÜ

Fırtına sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Sporculardan Kaan Ege Baran gölde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri sevk edildi. Eğitmen ve 5 sporcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ise ekipler tarafından kurtarıldı.

KAAN EGE BARAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmalarında dün akşam Kaan Ege Baran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaan Ege Baran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi'ne getirildi. Baran için buradaki Kavaklı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye sporcunun ailesi, yakınları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ile kano ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Namazın ardından Baran Arifiye Hanlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EĞİTMEN GÖZALTINA ALINDI

15 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde olay günü 7 sporcuyla birlikte göle açılan eğitmen S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen eğitmenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sapanca Gölü'ndeki kano faciasında Kaan Ege Baran hayatını kaybetti: Eğitmen hakkında çarpıcı gelişme!
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