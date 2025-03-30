Sapanca Gölü’ndeki kano faciasında Kaan Ege Baran hayatını kaybetti: Eğitmen hakkında çarpıcı gelişme!

7 SPORCU VE 1 EĞİTMEN SUYA DÜŞTÜ

Fırtına sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Sporculardan Kaan Ege Baran gölde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri sevk edildi. Eğitmen ve 5 sporcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ise ekipler tarafından kurtarıldı.