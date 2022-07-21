Sapanca Nerede? Sapanca Gölü Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Sapanca Gölü, pek çok açıdan önemli bir göldür. Öncelikle oldukça uzun bir göl olmasıyla ön plandadır. Bunun yanında derinliği en çok 61 metreyi bulmaktadır. Ayrıca bu gölü besleyen de birçok akarsu bulunmaktadır. Bu durum da göl çevresinde önemli bir doğal yaşam alanı oluştuğunu göstermektedir. Peki, Sapanca ve Sapanca Gölü nerede bulunmaktadır? Sapanca Gölüne nasıl gidilir? Sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık…

Sapanca Nerede?

Sapanca bildiğimiz gibi adından oldukça fazla söz ettiren ilçelerden biridir. Özellikle de bünyesinde barındırdığı Sapanca Gölü ile ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Sapanca, Sakarya iline bağlı bir ilçedir. Kuzeyinde Sapanca Gölü, doğusunda Sakarya merkez ilçesi Adapazarı, güneyinde Samanlı Dağları, Geyve ve Pamukova İlçesi, batısında da Kocaeli merkez ilçesi İzmit yer alır. Yüzölçümü 140 km² denizden yüksekliği de 36 m'dir. Sakarya'nın alan olarak yüzölçümü en küçük, nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçesidir.

Sapanca Nereye Bağlı?

İklimi Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren ve kışları bol yağışlı yağışlar genellikle yağmur şeklinde olan Sapanca, Sakarya iline bağlı ilin batı sınırında yer alan bir ilçedir. Bunun yanında nüfusu 2020 itibarıyla 43.018'dir.

Sapanca Gölü Nerede?

Sapanca Gölü bilindiği gibi görüntüsü ve doğal yaşam alanlarıyla ön plana çıkan önemli bir yerdir. Fakat pek çok kişi bu gölün nerde olduğunu bilmemektedir. Sapanca Gölü, Türkiye'nin Sakarya ve Kocaeli illerinde yer alan bir göldür. Arifiye, Sapanca, Serdivan ve Kartepe ilçelerinin sınırları içerisinde yer almaktadır.

Sapanca Gölü, Doğu Marmara Bölgesi'nde, Sakarya il merkezinin 12 km batısında, İzmit ilçesinin ise 27 km doğusunda yer alan tektonik kökenli bir tatlı su gölü özelliği taşımaktadır. Doğu-batı uzanımlı olan gölün doğu kesimi Sakarya ilinin sınırları içerisindeyken, batı kesimi ise Kocaeli ilinin sınırları içinde yer almaktadır. Gölün içinde bulunduğu bölge, güneyde Samanlı Dağları, kuzeyde ise Kocaeli Penepleni olarak adlandırılan morfotektonik yapılar arasında yer alan ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluna ait segmentlerce sınırlandırılmış olan İzmit-Sapanca Koridoru üzerindedir. Bu koridor Neotektonik dönemde bir çek-ayır havza niteliğinde gelişmiştir. 17 Ağustos 1999 depremi yüzey kırığı Sapanca Gölü'ne güneydoğu sınırından girmiş ve göl içerisinde yaklaşık 600 m sağ yönlü bir sıçrama yaptıktan sonra gölün kuzeybatı sınırından çıkmıştır. Bu sıçrama uzun dönem içinde gölün çökmesini kontrol etmiştir.

Sapanca Nerenin İlçesi?

Sapanca yukarıda da bahsettiğimiz gibi Türkiye sınırları içerisinde yer alan Sakarya iline bağlı bir yerleşim yeridir.