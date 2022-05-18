Haberler Yaşam Haberleri Sapanca’da 4 mevsim turist ağırlanacak
Giriş Tarihi: 19.5.2022

Sapanca’da 4 mevsim turist ağırlanacak

ABBAS ÇAKAR
Sapanca’da 4 mevsim turist ağırlanacak

Sapanca, eşsiz doğa güzelliğiyle son yıllarda turistlerin vazgeçilmez adresi oldu. Hayata geçirilecek projeler ile Sapanca'nın turizmin yeni merkezlerinden biri olacağını belirten Belediye Başkanı Özen: 4 mevsim turist ağırlayacağız

Marmara bölgesinde gerçekleştirilen günü birlik turların en yoğun olarak yapıldığı bölge olan Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde, yaz ayları ve hafta sonları nüfus 4 katına çıkıyor. Bölgeye yapılan yatırımların fazla olduğunu ve bunun turistlerin tercih oranını artırdığını ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "3 yıl içinde 20 projeyi tamamlandık, 10 projemiz birkaç ay içinde bitmek üzere ve 4 projenin hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Sapanca, sporda, sanatta, kültürde adını sıkça duyurun ilçelerin başında olacak. Turizm projeleri ile 4 mevsim turistleri ilçemizde ağırlamaya hazır hale geleceğiz" dedi. Hayata geçirilen projeler ve yapılan yatırımlar ile Sapanca'ya daha önce günü birlik gelen misafilerin artık konaklama için de bu bölgeyi seçtiklerini dile getiren Özen, "Birbirinden şık ve kaliteli otellerimiz, butik otellerimiz, bungolov, tinyhouse, glamping konaklama yerlerimiz bunuyor. Göl kenarındaki yürüyüş alanlarımız, birbirinden nezih göl manzaralı ve dağ manzaralı tesislerimiz, tarihi güzelliklerimiz, trekking alanlarımız, yaylalarımız, kamp alanlarımız gibi tüm güzellikleri ile doğa severlerin tercih etmeleri için ön plana çıkıyor. Daha modern, insanları daha mutlu ve huzurlu bir Sapanca bizi bekliyor diyebiliriz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği: ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika: Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Birlikte ve yakın çalışma kararlılığındayız
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil
Son Dakika Haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Atatürk Havalimanı için yeni kararı açıkladı: Açık tutulmaya devam edilecek
Nörolojik sebepli el ve ayak ağrıları
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonu penaltılar belirledi! Frankfurt, Rangers'ı penaltılarda devirdi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!
Sen sustukça ben hatırlatacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Sapanca’da 4 mevsim turist ağırlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA