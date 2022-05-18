Sapanca’da 4 mevsim turist ağırlanacak

Marmara bölgesinde gerçekleştirilen günü birlik turların en yoğun olarak yapıldığı bölge olan Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde, yaz ayları ve hafta sonları nüfus 4 katına çıkıyor. Bölgeye yapılan yatırımların fazla olduğunu ve bunun turistlerin tercih oranını artırdığını ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "3 yıl içinde 20 projeyi tamamlandık, 10 projemiz birkaç ay içinde bitmek üzere ve 4 projenin hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Sapanca, sporda, sanatta, kültürde adını sıkça duyurun ilçelerin başında olacak. Turizm projeleri ile 4 mevsim turistleri ilçemizde ağırlamaya hazır hale geleceğiz" dedi. Hayata geçirilen projeler ve yapılan yatırımlar ile Sapanca'ya daha önce günü birlik gelen misafilerin artık konaklama için de bu bölgeyi seçtiklerini dile getiren Özen, "Birbirinden şık ve kaliteli otellerimiz, butik otellerimiz, bungolov, tinyhouse, glamping konaklama yerlerimiz bunuyor. Göl kenarındaki yürüyüş alanlarımız, birbirinden nezih göl manzaralı ve dağ manzaralı tesislerimiz, tarihi güzelliklerimiz, trekking alanlarımız, yaylalarımız, kamp alanlarımız gibi tüm güzellikleri ile doğa severlerin tercih etmeleri için ön plana çıkıyor. Daha modern, insanları daha mutlu ve huzurlu bir Sapanca bizi bekliyor diyebiliriz" dedi.