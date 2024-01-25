Sapça’da feci kaza! İstinat duvarını aşarak yola uçtular! 2 ölü

Zonguldak'ı Ankara'ya bağlayan karayolunun Sapça tüneli, Göldağı yol ayrımı mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Zonguldak- Ankara karayolunun Sapça Tüneli mevkisinde meydana geldi. Otomobil istinat duvarından, yaklaşık 30 metreden anayola uçtu. İlk belirlemelere göre araç içindeki Sedat Ermiş (45) ve Özkan Eliusta (41) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Savaş Eroğlu (43) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralı şahıs ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişi morga kaldırıldı. Otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.